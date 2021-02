Straffe statistiek: KV Mechelen op één na beste uitploeg in de Jupiler Pro League

KV Mechelen is bezig aan een uitstekende reeks. In het begin van het seizoen zakte het in de stand zeer diep, maar momenteel mogen ze blijven dromen van een plek in de top vier. Naast Club Brugge is KVM zelfs de beste uitploeg van de competitie, en dat al voor een tweede jaar op rij.

Het verkeerde dit seizoen lang in de gevarenzone, maar na een indrukwekkende reeks van 25 op 30 doen ze weer volop mee voor een ticket in play-off 1. Het verschil met plaats vier bedraagt nauwelijks drie punten. Daarnaast lijkt het elftal vooral op verplaatsing resultaat te halen. Het sprokkelde volgens Gazet van Antwerpen maar liefst 24 punten uit dertien uitwedstrijden. Het is ondertussen al vier maanden geleden dat de jongens van Wouter Vrancken buitenshuis nog eens verloren. Begin oktober ging het pijnlijk met 4-1 onderuit op de Bosuil. Afgelopen weekend won het nog in extremis van rivaal Beerschot, al de zesde (!) uitoverwinning op rij. Zonder publiek lijkt KVM liever op bezoek te spelen, 24 van de 39 behaalde punten vielen ergens anders te rapen. Daarmee is KV Mechelen de tweede beste uitploeg in de Jupiler Pro League, enkel competitieleider Club Brugge doet met een 32 op 39 beter. Vorig jaar pronkten beide ploegen ook op dezelfde posities in het 'uitklassement'.