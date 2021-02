Mentale boost voor Louis Bostyn: driedubbele redding verkozen tot "Save van de Week"

Zulte Waregem herleeft weer in de competitie. Afgelopen weekend wonnen ze met het kleinste verschil op het kunstgrasveld van Stayen. Mede dankzij een fenomenale redding van Louis Bostyn. De doelman wordt nu ook in de bloemetjes gezet.

Want Eleven Sports roept zijn impressionante redding tegen Sint-Truiden uit tot “Save van de Week”. Op een korte tijdspanne van maar liefst vijf seconden weigert hij tot driemaal toe om zich gewonnen te geven. Een bevestiging van zijn indrukwekkende vorm.

Zulte Waregem kende een dramatisch seizoensbegin en leek lang te moeten vechten om het behoud, maar na een goede reeks telt het ondertussen al 37 punten. Daarmee lijkt Essevee gered, mede dankzij een ijzersterke Louis Bostyn. Dat vond ook Olivier Deschacht: “Het feit dat we bijna gered zijn is mede dankzij hem. Hij doet het enorm goed als vervanger van Sammy Bossut, nu beschikken we over twee fantastische keepers", vertelde hij eerder deze week aan de tafel van Extra Time.