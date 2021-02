Neemt de druk toe bij KRC Genk? "Ik houd wel van deze spanning om play-off 1"

De druk bij KRC Genk neemt stilletjes aan toe. Het stond een lange tijd heel dicht bij Club Brugge, maar verloor na een slechte reeks voeling met de leider. Het moet zelfs beginnen uitkijken voor hun plek in de top vier. Bastien Toma panikeert niet en speelt liever onder deze omstandigheden.

Dankzij een povere 5 op 21 moeten de Limburgers beginnen uitkijken voor hun plek in de top vier. Een overwinning op het veld van KV Oostende is dus broodnodig: "We zijn niet goed aan het jaar 2021 begonnen, maar de omstandigheden hebben ons zeker niet geholpen. Een slecht veld in Kortrijk, sneeuw in Moeskroen, maar we moeten geen excuses zoeken. We staan nog op een goede positie in het klassement en er volgen nog zeven duels", vertelt Bastien Toma aan Het Belang van Limburg.

De 21-jarige Zwitser had twee maanden niet gespeeld voor de A-kern, maar kreeg begin januari opnieuw zijn kans van John van den Brom. Misschien wordt hij de komende weken wel een belangrijke pion in het elftal? De youngster is het gewoon om te spelen met een grote druk op zijn schouders: "Ik houd wel van deze spanning om play-off 1. Bij FC Sion speelde ik constant tegen de degradatie en dat was niet aangenaam. Het was elk jaar opnieuw proberen om te overleven, maar dat heeft ook zo zijn voordelen opgeleverd. Nu ben ik op jonge leeftijd al volwassen. Bij KRC Genk doen we mee voor de prijzen en dat is een heel ander gevoel."