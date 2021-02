Jonge verdediger Anderlecht is ambitieus: "Volgend seizoen wil ik in de basis staan!"

Lucas Lissens is een 19-jarige jeugdinternational die speelt bij RSC Anderlecht. In december maakte hij zijn debuut bij de eerste ploeg, maar nam na 70 minuten een rode kaart. Vorige week speelde hij de hele bekerwedstrijd tegen Union. We spraken met hem over zijn eerste maanden als profvoetballer.

Dag Lucas, je profcarrière is nu echt wel gelanceerd, maar waar ben je ooit begonnen met voetbal?

"Ik ben op mijn zes jaar beginnen voetballen bij KFC Lennik. Ik speelde redelijk snel een leeftijdscategorie hoger. In dat eerste jaar werd mijn vader na een wedstrijd eens aangesproken door iemand van Anderlecht. Aan het einde van het seizoen had ik de keuze om naar Anderlecht of naar Dender te trekken. Ik maakte toen de keuze om naar Dender te gaan. Na een jaar bij Dender ben ik dan uiteindelijk toch naar Anderlecht gegaan."

Vanwaar de keuze om toch eerst nog een jaar naar Dender te gaan?

"Ik was eens bij Anderlecht gaan trainen na dat jaar, maar ik voelde mij er niet meteen op mijn gemak. Er werd heel veel in het Frans gesproken en dat verstond ik toen nog niet zo goed. Bij Dender voelde ik mij beter en vandaar dat ik de keuze maakte voor hun. Na één jaar heb ik dan toch de knoop doorgehakt en ben ik bij Anderlecht gaan voetballen. Als ik er nu zo op terugkijk kan ik oprecht zeggen dat het de juiste keuze was om nog een jaar te wachten met die overstap."

Je hebt dit seizoen al enkele speelkansen gekregen van Kompany. Denk je dat je volgend seizoen al je basisplek kan veroveren bij Anderlecht?

"Dat is wel zeker mijn bedoeling. Ik ga er volgend jaar alles aan doen om een basisplaats te veroveren. Ik ben momenteel niet bezig met uitgeleend te worden, maar ben ik volledig gefocust op zoveel mogelijk minuten maken bij Anderlecht. Als ik volgend jaar niet wat meer minuten kan maken, zal ik wel overwegen om elders mijn speelkansen te gaan. Op mijn leeftijd is minuten maken nog steeds het belangrijkste."

Debuteren bij Anderlecht

In december debuteerde je bij de eerste ploeg. Je speelde een goede wedstrijd, maar in de 70ste minuut krijg je een rode kaart. Werd je na de wedstrijd door Kompany aangesproken over die rode kaart of werd dat eerder gezien als een jeugdzonde?

"Na de wedstrijd sprak Kompany er mij wel over aan. Hij zei dat ik goed gespeeld had, maar dat die rode kaart ons bijna de drie punten had gekost. Hij zei dat ik er uit moest leren en dat dat de volgende keer niet nog eens kon gebeuren. Ik neem dat graag aan van Kompany, hij is de beste trainer die ik ooit heb gehad. Aangezien hij zelf een van de centrale verdedigers ooit is, kan ik veel van hem bijleren. Ik leer niet alleen op verdedigend vlak veel bij, maar ook voetballend in het algemeen heb ik dit seizoen al veel opgestoken."

"Ik zie ook dat de volledige spelersgroep sinds het begin van het seizoen een hele evolutie heeft doorgemaakt. Ik vind dat we de laatste weken ook betere prestaties neerzetten dan in het begin van het seizoen. Spijtig wel van die wedstrijd tegen Cercle Brugge. Ik denk dat als we deze lijn doortrekken in de komende wedstrijden, we in play-off 1 iedereen het vuur aan de schenen kunnen leggen."

© photonews

Naast het voetballen studeer je ook nog, is die combinatie vol te houden?

"Ik studeer Social Sciences aan de Vrije Universiteit Brussel. Het is niet zo simpel om dat te combineren met het profvoetballer zijn, maar met mijn topsportstatuut kan ik het aantal vakken kiezen dat ik opneem. Zo kan ik alles wat meer verspreiden zodat het haalbaarder wordt. Voorlopig is het de bedoeling dat ik mijn studies ook wel afwerk, maar als ik op een moment in mijn carrière merk dat die studies niet meer nodig zijn, zal ik dat zeker heroverwegen.