Mbaye Leye niet in paniek na 3 op 12: "Er zit lineaire groei in onze manier van spelen"

Drie gelijke spelen en een nederlaag: Standard zit na de fantastische start onder Mbaye Leye in een iets mindere periode. Maar de coach van de Luikenaars ziet dat het nog goed kan komen.

De eerste weken was Mbaye Leye onder stoom met Standard, maar na gelijke spelen tegen Oostende en Leuven en een verlies bij Club Brugge werd nu ook met de punten gemorst tegen Antwerp.

3 op 12, daar kan je moeilijk mee thuiskomen. "Maar er zit lineaire groei in onze prestaties", aldus Mbaye Leye na de puntendeling tegen The Great Old.

Niets meer laten liggen

"We moeten leren uit onze fouten (lees er HIER nog eens meer over). Het is gewoon een zaak om te blijven werken. Antwerp heeft ook een goede ploeg, maar we zijn een sterk team en hebben ook kansen weten te ontwikkelen."

Met nog onder meer Anderlecht, Genk, Gent en Beerschot voor de boeg is het programma van de Rouches sowieso niet van de poes: "Het is nu zaak aan ons om vooral niets meer te laten liggen en ons werk te laten renderen. Zulte Waregem volgend weekend zal ook niets laten liggen."