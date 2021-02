Kiezen tussen vertrek of jackpot? 'Spaanse subtopper wil goudhaantje van RSC Anderlecht naar La Liga halen'

Albert Sambi Lokonga is één van de sterkhouders bij RSC Anderlecht. En dat zou wel eens voor een stroomversnelling kunnen zorgen in zijn transferdossier. Sevilla FC volgt hem immers nog steeds op de voet.

Albert Sambi Lokonga had het aanvankelijk lastig om een constante in zijn prestaties te leggen, maar sinds zijn terugkeer uit blessure is de aanvoerder één van de sterkhouders bij RSC Anderlecht. En dat is Sevilla FC niet ontgaan.

De Spaanse subtopper polste eerder al eens naar de voorwaarden voor Sambi. Meer zelfs: volgens Estadio Deportivo wil Sevilla komende zomer een bod uitbrengen op de middenvelder. Anderlecht zal hem niet zonder slag of stoot laten gaan, maar de financiële situatie is wat ze is...