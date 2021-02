Genk wakkerde het Oostendse vuur nog wat meer aan, maar de Kustjongens hun motor loopt op heel wat meer dan revanchegevoelens

Het was niet zomaar een overwinning woensdag voor KV Oostende. Die tegen Genk deed extra veel deugd. Sinds zaterdag stond heel de club op scherp. En daar had de houding van Genk heel wat mee te zien. Maar was die extra push wel nodig?

Bij Oostende beseften ze ook wel dat hun veld niet in orde was, maar ze hadden er wel alles aan gedaan om het bespeelbaar te krijgen. Dat er vanuit Genk allusies werden gemaakt dat dat niet zo was, kwam hard aan. Dat Genk de ochtend voor de match die bewuste tweet - los van de wel of niet humoristische toon ervan - verzond waarin ze 'niet professioneel' genoemd werden... dat zorgde voor in alle geledingen voor woede.

Van CEO Gauthier Ganaye tot de dj, iedereen stond op scherp. Alexander Blessin reageerde naar verluidt woedend toen hij het allemaal hoorde en peperde zijn spelers dat ook in. Vanuit de spelersgroep klinkt dan weer dat ze geen extra motivatie nodig hadden, want ze hadden de verklaringen ook allemaal gelezen.

Dus of het slim was van Genk om een uitdager voor play-off 1 nog wat extra te porren? Dat mag u zelf uitmaken. In ieder geval lag de songkeuze voor 'Ice ice baby' en 'Let it be' al lang vast voor de match in het geval van winst. Ganaye had zijn antwoord op de tweet van Genk ook redelijk snel geformuleerd: "Amateurs huh?"

Fundamenten

Maar 't zou zwaar overdreven zijn te zeggen dat de motor van Oostende op revanchegevoelens loopt. Ze maken nu al maanden indruk en hebben een plaats in de top vier verdiend. Ze doen het op alle niveau's gewoon goed, los van dat veld dat één keer bevroren was. De transferpolitiek rendeert, het voetbal heeft nieuw bloed warm gemaakt voor de club, de financiële zorgen zijn helemaal weg en de trainer is een aanwinst voor het Belgisch profvoetbal.

Indien corona er niet geweest was, had de club heel wat kaartjes meer kunnen verkopen in vergelijking met de vorige jaren. Zo'n periode was er ook toen Marc Coucke de club overnam, maar het daarop volgende succes voelde toch wat artificieel aan. Toen Coucke vertrok, zakte het kaartenhuis in elkaar. Het zal niet elk seizoen zo'n sportief boerenjaar worden, maar de fundamenten voor een gezonde eersteklasser liggen er en dat is nog de belangrijkste conclusie.