Thibault Vlietinck (OHL) teleurgesteld in Club Brugge: "Ik begrijp niet waarom ik naar de B-kern vloog"

Thibault Vlietinck trok afgelopen zomer op huurbasis naar OHL, dat ook een aankoopoptie bedong. De 23-jarige aanvaller maakte onder Ivan Leko bij Club Brugge nochtans indruk in de Champions League, maar kwam uiteindelijk in de B-kern terecht.

Sinds de zomer van 2017 maakte het jeugdproduct van Club Brugge deel uit van het eerste elftal. Onder meer op het kampioenenbal liet hij mooie dingen zien tegen onder meer Borussia Dortmund, AS Monaco en Atlético Madrid.

Toch bleven zijn speelminuten in de hoofdmacht beperkt, deze zomer kreeg hij van Philippe Clement zelfs te horen dat er voor hem in de kern geen plek meer beschikbaar was: “Ik begrijp niet waarom ik naar de B-kern vloog. Waarom was dat nodig? Ik lag heel goed in de groep, maar om de een of andere reden wou de coach mij niet meer bij de ploeg”, klonk het in de Krant van West-Vlaanderen.

De talentvolle flankaanvaller begrijpt dat er bij blauw-zwart de nodige concurrentie rondloopt, maar hij had gehoopt op een eerlijkere aanpak van de technische staf: “Elke trainer maakt zijn eigen keuzes en ik begrijp dat het niet gemakkelijk is om iedereen tevreden te houden. Maar ze hadden open en eerlijk moeten communiceren, dan had ik er gewoon aan gewerkt.”

Bij Oud-Heverlee Leuven was hij goed voor één doelpunt en één assist in 16 optredens. De promovendus bedong in het huurcontract ook een aankoopoptie, in het Jan Breydelstadion heeft Vlietinck nog een contract lopen tot eind volgend seizoen.