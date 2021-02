Yves Vanderhaeghe is opgelucht maar blijft nuchter: "We moeten nu niet te euforisch zijn"

Een zucht van opluchting weerklonk op de bank van Cercle Brugge toen scheidsrechter Jonathan Lardot een einde maakte aan de degradatietopper tegen Moeskroen. De wedstrijd eindigde op 1-2 in het voordeel van de Bruggelingen. Zij geven nu de rode lantaarn voorlopig weer door aan Waasland-Beveren.

Tot de 90e minuut leek er geen vuiltje aan de lucht voor Cercle Brugge en Yves Vanderhaeghe. Moeskroen creërde weinig kansen en nadat Kevin Denkey er in de 88e minuut 0-2 van had gemaakt leek de wedstrijd beslist.

Dat was echter zonder veteraan Christophe Lepoint gerekend die er in de extra tijd nog 1-2 van maakte en zo nog voor enkele spannende slotminuten zorgde. De opluchting was dan ook groot bij Cercle toen het laatste fluitsignaal weerklonk.

Opluchting

"Toen het laatste fluitsignaal ging, zuchtte ik van opluchting. Dat is ook logisch, we moesten winnen. We controleerden de match en kwamen verdiend op voorsprong. We wisten dat Moeskroen zou komen opzetten, maar onze keeper hield ons recht", zegt Cercle-trainer Yves Vanderhaeghe aan Sporza.

Cercle Brugge springt nu voorlopig weer even over Waasland-Beveren dat later op de avond thuis Charleroi ontvangt. De Bruggelingen hebben nu evenveel punten als Moeskroen, namelijk 26, en doen dus een heel goede zaak in de strijd om het behoud.

Realisme

Coach Yves Vanderhaeghe blijft toch liever met beide voeten op de grond: "Het geeft voldoening om vandaag de 3 punten te pakken, maar we zijn nog nergens. We moeten nu niet te euforisch zijn en op de goede weg blijven."

Volgend weekend wacht er alweer een zespuntenmatch voor Cercle Brugge dat thuis die andere rechtstreekse concurrent Waasland-Beveren ontvangt.