Geen derde plaats voor KV Oostende na late gelijkmaker van Amara Baby

KV Oostende zocht op het veld van KAS Eupen naar een nieuwe driepunter in de hoop om hun vierde plaats te verstevigen, maar beide ploegen leken de wedstrijd van woensdag nog in hun benen te hebben. KVO leek aan het langste eind te gaan trekken, maar liep in het slot nog een stevige kater op.

De play-off 1-droom klinkt ondertussen alsmaar luider aan de kust, maar dan staan er de komende weken nog wel zeven belangrijke finales op het programma.

Domper voor KVO: Fashion Sakala viel tegen KRC Genk uit met een blessure en moest ook vandaag verstek geven. De Zambiaan trof dit seizoen al dertienmaal raak. Toch zochten ze ook met het duo Kvasina- Gueye meteen naar een vroeg doelpunt, maar beide ploegen kregen in de openingsfase vooral te maken met onnodig balverlies en slechte passes.

Weinig spektakel

Het offensieve compartiment van KV Oostende had duidelijk een offday. De jongens van Blessin hadden de wedstrijd nochtans in handen, maar ze kwamen nauwelijks aan kansen. Zo gaf het de thuisploeg de mogelijkheid om verschillende keren te loeren op de counter, al had KVO vlak voor rust nog de 0-1 aan de voet.

Een vrije trap van D’Arpino viel pardoes in de voeten van Kvasina. De Oostenrijker leek van dichtbij het openingsdoelpunt tegen de touwen te knallen, maar Agbadou gooide er in extremis nog zijn lichaam voor. Een flauwe partij, dus gingen we ook met een brilscore de rust in. Hadden beide ploegen last van vermoeidheid? Ze speelden drie dagen geleden nog een inhaalwedstrijd, misschien wel de oorzaak waarom het allemaal zo traag op gang kwam.

Een kater in de slotfase

KVO begon furieus aan de tweede helft. Eerst kon Kevin Vandendriessche een mooi uitgespeelde aanval niet afronden, maar nauwelijks enkele minuten later deed Hjulsager dat wel. De Deen tikte op aangeven van Jelle Bataille zijn derde treffer van het seizoen simpel binnen. De vlag ging dan wel de hoogte in, de VAR keurde het doelpunt goed.

Er kwam na het openingsdoelpunt ruimte, maar toch bleven beide ploegen slordig in de opbouw. De Panda’s zochten naar de gelijkmaker, maar het leverde geen grote kansen op. De fysieke capaciteiten van KVO namen de bovenhand, vooral Arthur Theate toonde zich, na een moeilijke eerste helft, oppermachtig op zijn nieuwe linkerflankpositie.

KV Oostende dacht de buit al binnen te hebben, maar vijf minuten voor tijd knalde Amara Baby de gelijkmaker dan toch enigszins verrassend op het bord. De invaller werd aan de rand van de zestien alleen gelaten en strafte deze nalatigheid meteen af. Een ferme domper voor de bezoekers. Het leek lag naar de derde plaats te wippen, maar morst dan toch dure punten. Zo wordt het dit weekend nog bang afwachten wat de concurrenten doen.