Ontgoocheling en zelfkritiek bij Gent-middenvelder die zich optrekt aan progressie: "Ook ik heb een grote kans gemist"

AA Gent geraakte vrijdagavond niet verder dan een 1-1 bij KV Mechelen. Ontgoocheling was er wel bij de Buffalo's vanwege het puntenverlies. Ook al speelde het tegen een ploeg die aan een goede reeks bezig is, zo ging er een kans verloren om een zaak te doen in het klassement.

Dat wist ook Niklas Dorsch, die er na een schorsingsdag tegen Moeskroen weer bij was. "We hebben veel kansen gecreëerd en moesten die tweede goal maken. We wisten dat we door te winnen dichter konden komen bij de ploegen voor ons. Daarvoor moesten we wel winnen, nu zal het nog moeilijker worden."

Zij hadden vertrouwen na een 25 op 30

De Duitser legt een deel van de verdienste bij KVM. "Het was ook een sterke tegenstander, zij hadden vertrouwen na een 25 op 30." Dorsch had zelf even voorbij het uur na een goede overname een prima schietkans. Zijn schot bleef net iets te veel binnen het bereik van Thoelen. "Ook ik heb een grote kans gemist. Als je niet voldoende scoort en daardoor niet wint, is het ontgoochelend."

Al zijn er ook positieve punten, zowel individueel als collectief. Na zijn schorsing stond Dorsch meteen weer in de basis en het algemene spelpeil ziet hij in stijgende lijn gaan. "Ik wil de ploeg zo goed mogelijk blijven helpen. Als je naar onze laatste wedstrijden kijkt, zie ik wel progressie."