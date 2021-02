Antwerp groeit verder en er komt nu ook een exclusieve RAFC-documentaire

Royal Antwerp FC behoort nu al tot de kruin van het Belgisch voetbal. In een recordtijd ontpopte The Great Old zich tot absolute topclub en de professionalisering gaat gewoon verder.

Op het digitaal huis van de club meldt men namelijk dat men steeds meer gaat inzetten op RAFC Media. Stamnummer één gaat een eigen in-house mediastudio bouwen samen met partner Videohouse. "RAFC Media volgt op die manier de internationale trend waarbij voetbalclubs evolueren tot heuse mediabedrijven en komt zo in het gezelschap van clubs zoals AC Milan, Feyenoord Rotterdam, Bayern Munchen en Manchester City", klinkt het. Docu En er komt nog een leuke nieuwigheid voor de supporters, en daarvoor treden ze in de voetsporen van Anderlecht. "Samen met Telenet zal er een exclusieve documentaire geproduceerd worden over het reilen en zeilen binnen onze club." "De prestaties van het team van Frank Vercauteren zijn de rood-witte draad met alle verhoopte successen en eventuele ontgoochelingen. Maar ook alle grote en kleine verhalen achter en rond de Bosuil worden in beeld gebracht. Over de andere partnerships zal er in de nabije toekomst gecommuniceerd worden".





