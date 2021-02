Racing Genk staat op een kruispunt: " Ik dúrf er zelfs niet aan te denken dat dit gebeurt"

Racing Genk hangt in de touwen, het is het ideale moment om er weer uit te geraken. Want met PO2 wordt eigenlijk geen rekening gehouden.

De coach de schuld geven, dat zouden ze bij Racing Genk beter niet doen. “Dat is te gemakkelijk. Ik ga hier niemand met de vinger wijzen, maar het is niet de trainer die verantwoordelijk is voor de fouten op het veld”, vertelt Théo Bongonda aan HLN. “Het is niet de coach die strafschoppen veroorzaakt of goals incasseert. Of het nu Van den Brom of een andere coach is, wij moeten presteren op het veld.”

De komst van Van den Brom had immers voor een goed begin gezorgd. “Trouwens, op het moment dat Van den Brom gearriveerd is, was er een goede ‘vibe’ in de club en hij heeft ons nog een extra duwtje gegeven. We hebben goede wedstrijden gespeeld onder hem, dan vind ik het te gemakkelijk om nu aan zijn positie te twijfelen.”

Het systeem 4-3-3 is voor Bongonda een meerwaarde. “Ik heb het gevoel dat ik opnieuw moet spelen zoals ik dat bij Zulte Waregem deed. Daar was ik de enige speler die het verschil kon maken. Ik wachtte tegen de zijlijn en begon dan te dribbelen. Hier staat meer kwaliteit rond mij, dus kon ik het me ook permitteren om eens vaker centraal te komen. Het is een kwestie van het juiste evenwicht te vinden.”

Voor Bongonda is PO2 geen optie. “De kwaliteiten zijn er, anders win je geen zeven wedstrijden op rij. Maar we staan op een kruispunt. Ofwel komt de kentering en gaan we samen vooruit. Ofwel blijven we ons verstoppen achter de excuses en belanden we in play-off 2. En eerlijk, dat zou een schande zijn voor de groep en de club. Ik dúrf er zelfs niet aan te denken.”