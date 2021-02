Concurrentie onder de indruk van CDK: "Het was echt imposant"

Niet alleen Club Brugge is dominant. Ook de spelers van blauwzwart evolueren snel. Dat geldt in het minst zeker voor Charles De Ketelaere.

Thibaut Peyre, centrale verdediger bij KV Mechelen), is onder de indruk. “Er is me iets opgevallen. Het jaar voordien had ik nog het beeld van de adolescent aan het eind van zijn groei. Rank en slank, nogal frêle”, zegt Peyre aan Sport/Voetbalmagazine. “Maar opeens kreeg ik een volwassene tegenover mij. En ik kan je verzekeren dat hij nog maar weinig had van de magere spits op wie ik dacht te moeten verdedigen. Dat bracht me even in de war.”

Peyre blijft de loftrompet maar opsteken. “Toen ik die mooie babyface voor me zag, dacht ik: amai, in Brugge kweken ze nogal spieren. Precies of er tien centimeters waren bij gekomen. Maar het waren geen centimeters, het waren spieren. Het was echt imposant. Dat geeft hem meteen de allure van een echte aanvaller, die de bal kan afschermen met zijn lichaam. Maar enkele dagen ervoor zag ik hem nog linksback spelen en dat deed hij ook prima.”

Want over welke positie nu het beste is voor CDK is nog altijd discussie. “De moeilijkheid voor mij op dat moment, was dat hij heel de tijd afhaakte, omdat hij geen echte 9 is. Hij speelde eerder als een nummer 10. Je moet dan opletten dat je je niet laat meelokken en ruimte laat vallen. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, je laat je toch vangen. Hij heeft ons het leven zuur gemaakt. Hij versnelde drie keer en telkens deed het pijn. Ik denk dat hij alles heeft om een grote carrière te maken.”