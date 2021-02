Een onwaarschijnlijke én pijnlijke anekdote: "Ik vond die speler van 250.000 euro onvoldoende, maar... Anderlecht betaalde acht miljoen euro voor hem"

Glen De Boeck heeft zichzelf aangeboden als de nieuwe assistent van Vincent Kompany. De voormalige speler van paars-wit kreeg nog geen antwoord, maar weet wel waar de problemen zitten. Zo komt hij met een waanzinnig anekdote op de proppen.

Hét grote probleem van RSC Anderlecht is namelijk de huidige financiële situatie. Zonder geld is het in het moderne voetbal immers onmogelijk om een stabiele topclub te zijn, te worden of te blijven.

En met dat geld werd in het verleden in het Lotto Park iets te veel gesmeten. “Alles staat of valt met voetbalinzicht”, oppert Glen De Boeck in Het Laatste Nieuws. “Dat is misschien zelfs nog belangrijker dan geld.”

Geld over de balk

“Bij KV Kortrijk is me destijds een speler aangeboden voor 250.000 euro. Ik vond hem onvoldoende. Een jaar geleden kocht Anderlecht hem (het gaat over Boubacarr Sanneh, nvdr.) voor acht miljoen euro. Dan glij je snel af.”