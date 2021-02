Kunnen Hein en Gent stunt van op Jan Breydel overdoen? "Waarom zouden we het thuis niet kunnen waarmaken?"

Twee weken na zijn aanstelling op 4 december gingen Hein Vanhaezebrouck en Gent bij Club Brugge winnen. Meteen een teken dat Gent een nieuwe weg was in geslagen. Het zette nadien de progressie verder, zij het met vallen en opstaan. Pakt Gent nog een keer de scalp van blauw-zwart?

Als AA Gent in play-off 2 wil geraken, zal het toch nog terrein moeten goedmaken. Met de Slag om Vlaanderen in het vooruitzicht, tegen een Club dat in de competitie van overwinning naar overwinning gaat, belooft de druk er niet minder op te worden.

"Elke week is er wel druk", zegt Sinan Bolat, auteur van een uitstekende partij op die 20ste december in Jan Breydel. "We rekenen op een goed einde van de competitie. We zijn in Brugge gaan winnen, waarom zouden we het dan thuis niet kunnen waarmaken? Er komen heel belangrijke wedstrijden aan. We kunnen ons weinig of geen puntenverlies verloorloven."

Opnieuw winnen tegen Club dan maar? "We zullen er als groep zeker voor gaan." Ook bij Niklas Dorsch is het geloof aanwezig. "Als we hetzelfde kunnen brengen dan in onze eerste wedstrijd tegen Brugge, kan het opnieuw voor ons", aldus de Duitse middenvelder.