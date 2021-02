Wellenreuther kost Anderlecht punten: "Bij een keeper 'breekt' er iets als je hem eruit haalt"

Hendrik Van Crombrugge kan niet vlug genoeg weer in doel staan bij Anderlecht, want Timon Wellenreuther doet Anderlecht zeker geen punten cadeau. Of toch niet?

De fouten van Wellenreuther hebben Anderlecht al de nodige punten gekost. Toch haalde hij ook al zeven cleansheets en enkel Mignolet doet het daarop beter met elf stuks. Is hij betrouwbaarder dan iedereen denkt?

"Vreemd, want bij Willem II deed hij dat wél", zegt Adrie Koster die Wellenreuther in Tilburg als eerste doelman had aan HLN. "Én sterkhouder. In het eerste jaar dat ik er was, maakte hij nog geregeld foutjes. Niet onlogisch voor een jonge keeper. Maar mentaal is hij heel sterk. Timon zette zich snel over een blunder heen. Hij heeft zich zeer goed ontwikkeld."

Koster zag zijn doelman dan ook niet graag vertrekken. "Hij heeft ons vaak in wedstrijden gehouden, hij pakte punten. 'Hadden we hem nog maar gehad', heb ik dit seizoen een paar keer gedacht. Maar hij wilde niet verlengen. Timon had z'n zinnen gezet op Anderlecht."

Moet Anderlecht iemand anders in doel zetten? "Als je van doelman wisselt, dan moet je echt wel overtuigd zijn dat die vervanger het beter zal doen. Bij een keeper 'breekt' er iets als je hem eruit haalt, want je toont dat je geen vertrouwen meer in hem hebt. Zo'n beslissing moet je écht goed afwegen."