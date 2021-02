Het is niet alleen bij Anderlecht: Bayat zou zelfs mee verantwoordelijk zijn voor ontslag coach Franse eersteklasser

Ook in Frankrijk hebben ze de berichten rond Mogi Bayat opgepikt. In de Football Leaks-documenten wordt hij meermaals genoemd in verband met Anderlecht. Maar blijkbaar was/is het bij FC Nantes niet veel beter.

Het is al langer bekend dat Bayat een grote rol speelt in de recrutering bij de Franse eersteklasser. Je hoeft maar even naar de huidige kern te kijken en het wordt al duidelijk: Renaud Emond, Dennis Appiah, Kalifa Koulibaly en Anthony Limbombe spelen er.

Rond die laatste bracht L'Equipe uit dat Bayat niet minder dan de helft van de tekenbonus van drie miljoen euro heeft opgestreken na zijn transfer. Franse makelaars laten ook weten dat als ze een bericht achterlaten bij een lid van het bestuur over een speler Bayat een halfuur later zelf aan de telefoon hangt. Mogi heeft er zijn tentakels dus ook stevig rond zitten.

Protest

Het gaat zelfs verder. Franse media berichtten dat de onlangs ontslagen Raymond Domenech de eerste nagel aan zijn doodskist zelf erin klopte nadat hij in januari een onderhoud met Bayat weigerde. Die wou toen de transferperiode even bespreken. Tja, of dat zo gezond is...

De supporters van Nantes weten ook wie er achter de schermen aan de touwtjes trekt en ze vrezen dat hun club dezelfde kant opgaat als Anderlecht. Ze kwamen ook al verschillende keren in het getouw om te protesteren tegen de invloed van Bayat bij hun club.