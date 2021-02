Mentale boost voor KV Mechelen? Revelatie verschijnt weer op training

KV Mechelen is bezig aan een indrukwekkende reeks en lijkt in extremis nog een gooi te doen naar een plek in de top vier. De komende weken zullen er nog enkele belangrijke wedstrijden op het programma staan in de strijd om play-off 1. Dinsdag keerde alvast een sterkhouder terug op het trainingsveld.

Shved liep een scheurtje in de hamstrings op en stond enkele weken aan de kant. Dinsdag verscheen de Oekraïner opnieuw op training. Dat kan de play-off 1-droom van KVM wel eens een stevige boost geven. Hij verkeerde voor zijn blessure namelijk in bloedvorm. De jongens van Wouter Vrancken staan in de stand op een negende plaats, maar tellen nauwelijks twee punten minder dan de vierde plaats, KV Oostende. De tegenstander van dit weekend. Deze zomer werd Marian Shved met hoge verwachtingen naar Mechelen gehaald, maar hij beleefde enkele moeilijke maanden in het AFAS Stadion. De huurling van Celtic leek het zelfs helemaal verkorven te hebben. Wouter Vrancken vond hem arrogant en introvert. Daarom telde hij in december nauwelijks drie korte invalbeurten. Nadien ging het allemaal van zelf. De flankaanvaller was in het nieuwe jaar verschillende keren beslissend voor het elftal. Terug op het trainingsveld 😍🇺🇦 pic.twitter.com/kwo2UZTm8T — KV Mechelen (@kvmechelen) February 23, 2021