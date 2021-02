Ondanks slechte resultaten: buitenlandse ploegen informeren naar de diensten van Anderlecht-huurling

Anderlecht zit opnieuw in een serieuze dip, maar toch blijven enkele buitenlandse ploegen de prestaties van hun spelers volgen. Zo zou de naam van Paul Mukairu al bij verschillende clubs gevallen zijn.

Paars-wit huurt momenteel de flankaanvaller van het Turkse Antalyaspor. Hij staat regelmatig in de basis en trof dit seizoen in alle competities al viermaal raak en deelde ook vier assists uit. Ondanks de slechte prestaties van Anderlerlecht kan de Nigeriaan rekenen op interesse.

Bayer Leverkusen en vooral AS Roma volgen de prestaties van de 21-jarige huurling, maar volgens Sunday Mirror zou ook Tottenham hem deze zomer naar Londen willen halen. Ze zouden hem wel niet meteen willen opnemen in de A-kern, maar hem tijdelijk verhuren om zo de nodige ervaring elders op te doen. Ook hij kent enkele moeilijke weken, maar ze zijn overtuigd dat Mukairu nog voldoende progressiemarge in zich heeft.

Anderlecht kan dus deze zomer een gouden zaak doen. Ze kunnen Paul Mukairu voor een slordige drie miljoen definitief overnemen.