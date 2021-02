Grijpt Kompany terug naar meer ervaring? Trebel staat te trappelen en speelt mogelijk tegen Standard

Uiteraard zijn de twee opeenvolgende slechte prestaties niet goed ontvangen bij Anderlecht. Vincent Kompany heeft deze week zijn troepen op scherp gezet en mogelijk verandert hij weer zijn middenveld.

Tegen Cercle en Kortrijk geen enkele kans afdwingen, dat heeft pijn gedaan. Kompany denkt er dan ook aan om meer ervaring en drive in het elftal te droppen. Adrien Trebel staat alvast te trappelen. Wie er in dat geval moet wijken, is niet helemaal duidelijk.

De Fransman kan op alle posities op het middenveld spelen. Komt hij in de plaats van Cullen of Ait El Hadj? De eerste optie lijkt aannemelijk, want met El Hadj is er toch meer creativiteit. Sambi Lokonga staat niet ter discussie.