Het beest van Club Brugge: iedereen vraagt zich af of hij nog een extra paar longen heeft

Ze gaan er toch eens onderzoek naar moeten doen. Misschien heeft Clinton Mata wel ergens een lichamelijke afwijking en heeft hij stiekem een extra paar longen. De Angolees blijft maar gaan en blijft ook indruk maken.

Mata heeft dit seizoen al 35 wedstrijden gespeeld. Weet u hoeveel keer hij daarvan niet de volledige 90 minuten gespeeld heeft? Drie! Eén keer 'slechts' 84 minuten en twee keer ingevallen omdat hij eens sporadisch gespaard werd. Of het nodig was om hem wat rust te geven? Geen idee, maar de verdediger lijkt te kunnen blijven gaan.

Niemand doet beter

De vraag werd maandag gesteld aan Rik De Mil: "Heeft hij nog een extra paar longen of zo?" De interim-coach dribbelde er handig omheen, maar iedereen ziet dat het amper te vatten is. Mata is een verdediger die eigenlijk meer in de aanval te vinden is dan in de buurt van zijn eigen keeper. De Angolees van 28 dweilt de flank af alsof hij nooit een adempauze nodig heeft.

Tegen OHL scoorde hij in minuut 93 nog de 3-0 nadat hij al Mercier en Schrijvers in zijn achterzak had gestoken. Niet normaal meer. 2991 minuten staan er al op de teller. Niemand in België doet beter. Enkel Simon Mignolet met zijn 2.970 minuten komt in de buurt, maar die maalt dan weer geen 13 kilometer per wedstrijd af.

Play for the name on the front and we'll remember the name on the back

"Iedereen bij Club is fysiek top", zei De Mil na OHL. Inderdaad, maar Mata zet toch een standaard neer waar weinigen aan zullen komen. Hij werd ook tot 'Man van de Match' uitgeroepen. Ongelooflijk dat hij nog maar vier seizoenen geleden niet echt kon doorbreken bij Genk en dat Charleroi hem voor amper 1,35 miljoen verkocht aan blauw-zwart.

Mata is een publiekslieveling. Vraag het aan elke Club-fan en ze zouden hem een contract tot het einde van zijn carrière geven. Intussen spreekt hij ook al een aardig woordje Nederlands en is hij één van de meest bereikbare spelers. Zo word je dus een icoon. "Play for the name on front of the shirt and we will remember the name on the back", schalt voor elke wedstrijd in Jan Breydel door de boxen. Mata heeft die boodschap begrepen.