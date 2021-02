Timon Wellenreuther nog niet afgeschreven bij paars-wit: "Anderlecht heeft nu wel grotere problemen dan de doelman"

Timon Wellenreuther beleefde opnieuw een moeilijke wedstrijd bij Anderlecht. Hij ging tegen KV Kortrijk vlak voor rust in de fout en wordt nu ook door de supporters op de korrel genomen.

Deze zomer koos paars-wit voor de Duitser als doublure voor Hendrik Van Crombrugge. Hij beschikt over de nodige kwaliteiten, maar overtuigen in het Lotto Park deed hij echter nog niet: “Hij straalt rust uit en is een complete doelman. Ik vind dat hij het dit seizoen al vaak goed heeft gedaan voor Anderlecht”, vertelt Filip De Wilde aan Het Nieuwsblad.

Toch ging de 25-jarige doelman al verschillende keren in de fout. Het kost het elftal van Vincent Kompany dure punten: “Hij lijkt me enorm zelfverzekerd, stress lijkt mij dus niet de oorzaak. Hij probeert veel ballen te klemmen, maar dat houdt uiteraard de nodige risico’s in. Fatale fouten wegen op een doelman, en dat zal ook zo bij hem zijn.”

Maar hem afschrijven doet de voormalige doelman van Anderlecht nog niet: “Hij is goed genoeg voor paars-wit. De foutjes vallen nu vooral op omdat het elftal geen doelpunten maakt. De keeper vervangen is geen optie, Anderlecht heeft nu wel grotere problemen dan de doelman.”