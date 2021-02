Kijk eens wie er daar terug op het veld staat bij Anderlecht

Bij Anderlecht zijn ze ondanks alle malaise in de resultaten blij dat ze een speler terug op het oefenveld mogen verwelkomen.

"Terug waar hij thuishoort. Blij je terug op het veld te zien, Yari." Met die boodschap komt RSC Anderlecht naar buiten op haar sociale mediakanalen.

De Rode Duivel was sinds midden december out met een spierletsel aan de enkel. Hij viel uit in het duel tegen Racing Genk. Aanvankelijk werd gedacht aan een afwezigheid van vier tot zes weken, maar het is toch wat meer geworden.

Verschaeren kreeg al met heel wat pech en blessures af te rekenen. Het seizoen ervoor liep hij een scheurtje op in het ligament van zijn andere enkel. Hij liep ook corona op.