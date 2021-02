Alex Czerniatynski blikt vooruit op Standard-Anderlecht: "Kompany mag mij altijd bellen!"

Zondag speelt Anderlecht de classico op Standard. Beide ploegen zitten niet in de beste vorm, maar strijden wel nog mee voor een plaats in play-off 1. Voor beide ploegen is het dus een cruciaal duel. We blikken vooruit met ex-speler van beide ploegen, Alex Czerniatynsky.

Dag meneer Czerniatynski, je speelde zowel voor Standard als voor Anderlecht. Zal je zondag voor een van beide ploegen supporteren?

"Nee, nee, niet bepaald nee. Ik heb bij alle twee de ploegen mooie herinneringen, dus ik zou het niet over mijn hart krijgen om tussen beide ploegen te kiezen. Ik hoop dat alle ploegen waar ik in het verleden voor heb gespeeld het goed doen, maar echt een favoriete ploeg heb ik niet."

Wat verwacht je van de wedstrijd?

"Het is een wedstrijd tussen twee ploegen die de laatste weken niet zo goed presteren. Ik heb de match van Anderlecht op Genk gezien, dat was ongelofelijk goed. De twee wedstrijden daarna, tegen Cercle Bruggen en Kortrijk, waren een drama. Anderlecht is dus volgens mij niet constant genoeg. Dat vind ik spijtig, want daar zit wel behoorlijk wat kwaliteit."

"Bij Standard gaat het een beetje hetzelfde. Het zijn twee ploegen die met minder vertrouwen aan de wedstrijd zullen beginnen. Dit weekend spelen ze wel echt een zespuntenwedstrijd in de strijd om een plaats bij de top vier. Als zowel Anderlecht als Standard play-off 1 willen halen, zullen ze echt moeten beginnen met meer punten te pakken."

"Ik zou niet kunnen zeggen wie de wedstrijd zal winnen. Een wedstrijd als Standard-Anderlecht kan altijd alle kanten uitgaan. Standard heeft wel het thuisvoordeel, maar in tijden van corona is dat niet meer veel waard. Het is een vreemd seizoen waarin alles kan. Het zal hoe dan ook vreemd zijn, de classico zonder fans."

Wat vind je van de visie van Kompany?

"Ja... Ik ben ook trainer geweest. Als je wint is alles goed, maar als je verliest.... Ik denk dat Kompany een goede visie heeft. Hij wil iets doen met Anderlecht dat veel tijd vraagt, meer tijd dan iedereen verwacht. Als je trainer bent van Anderlecht moet je desondanks altijd resultaten halen, of dat nu met jonge of ervaren spelers is."

"Na de wedstrijd van Anderlecht op Genk sprak iedereen vol lof over Kompany. Die was ook echt goed, maar dan kan je twee weken later niet verliezen in eigen huis tegen Kortrijk zonder op doel te schieten. Ik leef niet dag in dag uit samen met die ploeg, dus ik weet niet waar dat aan ligt. Misschien is het een gebrek aan vertrouwen, maar het kan ook een gebrek aan ervaring of kwaliteit zijn. Ik denk wel dat als Kompany de tijd krijgt die hij nodig heeft, hij mooie dingen kan neerzetten met Anderlecht. De vraag is dan gewoon: Heb je die tijd op Anderlecht?"

Vind u het dan positief dat Kompany nog steeds trainer is van Anderlecht?

"Een job als trainer is echt moeilijk. In het begin van het seizoen had Kompany een doel. Hij wou Anderlecht weer goed voetbal laten spelen en dat ook koppelen aan resultaten. Dat doel heeft hij nog niet helemaal bereikt, maar ik denk niet dat het dan de juiste oplossing is om je trainer meteen te ontslaan. Als je kijkt naar clubs als Genk en Gent dit seizoen, waar er al enkele trainerswissels zijn geweest, moet je dat toch in vraag stellen. Anderlecht heeft nog zes wedstrijden voor de boeg, het is nu sowieso niet het goede moment om van trainer te wisselen."

Anderlecht creëerde in twee wedstrijden geen schot op doel, hoe kunnen ze dat probleem verhelpen volgens jou?

"Ik denk dat Kompany dat beter zal weten dan mij, want hij werkt elke dag met die spelers. Ik vind het wel niet normaal dat Anderlecht in 180 minuten geen bal tussen de palen krijgt. Vroeger was Anderlecht altijd dominant, het gevaar kwam langs alle kanten. Dat is nu minder. Op Genk kon Anderlecht ook met 0-5 of 0-6 winnen, maar ze zijn niet efficiënt genoeg."

"Nmecha scoorde dit seizoen al twaalf keer, maar hij zou voor veel meer moeten gaan. Een spits van Anderlecht zou er altijd meer dan twintig moeten maken op een seizoen. Het is niet enkel de fout van de spits. Als je geen bal krijgt kan je natuurlijk ook niet scoren."

"Ik denk dat niemand begrijpt waarom Luc Nilis geen kans kreeg bij Anderlecht als spitsentrainer. Hij kreeg wel een contract voorgesteld, maar zijn loon lag er lager dan bij de amateurs. Luc Nilis had in zijn tijd de beste traptechniek in België, dus hij had de spitsen van Anderlecht zeker en vast iets kunnen bijbrengen."

"Voor mij mag Kompany mij altijd bellen om spitsentrainer te worden bij Anderlecht. Ik kan niet zonder voetbal, dus ik zou het direct doen. Langs de andere kant, nu met corona is het misschien beter om nog even thuis te blijven. Maar ik zeg het, als ik de kans krijg zou ik die zeker grijpen! Ik kan niet thuisblijven, dus als Anderlecht morgen belt doe ik dat met veel plezier."

Standard pakte 3 op 15, staat Mbaye Leye al ter discussie?

"Leye begon heel goed met Standard. De eerste wedstrijden won hij allemaal. Nu ziet hij de andere kant van de medaille. Als trainer moet je snel met een oplossing komen, en zeker als je trainer bent van een club als Standard of Anderlecht. Leye moet nu gewoon kalm blijven en de beste oplossingen zoeken voor de problemen die zich stellen."

"Als hij zondag wint tegen Anderlecht zijn de mindere resultaten van de voorbije weken weer vergeten. Voor de supporters is die wedstrijd zo belangrijk dat er heel veel op het spel staat. Bij Standard moeten ze nu proberen om constantere resultaten te halen. Momenteel spelen ze altijd één goede wedstrijd die gevolgd wordt door twee of drie slechte. Dat is bij een ploeg als Standard noodzakelijk."