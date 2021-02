7 dilemma's met Daan Heymans: "Ik denk dat ik voor het grote geld zou kiezen"

Waasland-Beveren staat momenteel op de laatste plek in onze competitie, maar alles valt nog recht te trekken in de laatste wedstrijden. De goedlachse Daan Heymans kan daar een groot aandeel in hebben. In het begin van het seizoen was hij zelfs even topschutter, nu leggen we hem zeven dilemma's voor.

1. Maak je liever een doelpunt of geef je liever een assist?

“Eum… Het liefst maak ik een doelpunt. Vroeger vond ik altijd dat assists voor mij zelfs beter waren dan zelf te scoren. Nu ik dit seizoen al verschillende doelpunten gemaakt heb zie ik wat het allemaal teweegbrengt. Je krijgt er zelf een enorme energieboost van. Mijn zelfvertrouwen stijgt ook enorm omdat er veel bij een doelpunt komt kijken. Zelfs als je een intikker scoort gaan meer mensen onthouden dat jij dat gedaan hebt dan dat ze gaan weten wie de assist gaf. Daarom kies ik dus voor een doelpunt te maken."

2. Drink je liever Jupiler of Stella?

“Nu moet ik oppassen met wat ik zeg. Ik denk Jupiler. In het half jaar dat ik bij Lommel speelde gebeurde het vaak dat we na de wedstrijd samen iets gingen drinken. We hadden ons al redelijk snel gered in de play-downs. Op dat moment was Lommel ook echt nog een familieclub, het waren allemaal Vlamingen bij elkaar, het was er super gezellig. We gingen wel vaak eens op stap samen en dat was ook een heel leuke periode in mijn carrière.”

3. Voor het grote geld kiezen in Qatar of voor altijd trouw blijven aan Waasland Beveren?

“Ik denk dat ik dan voor het grote geld zou kiezen. Je carrière is op je 35ste over en dan heb je nog een heel leven te gaan. Als je er dan voor kan zorgen dat je kinderen en misschien zelfs je kleinkinderen zich geen zorgen meer moeten maken over geld, dan denk ik dat je het als papa heel goed hebt gedaan. Mijn vrienden en familie achterlaten in België om dan effectief naar Qatar te gaan zou moeilijker zijn. Enerzijds ben ik graag even alleen na een training. Dan moet je niet meteen aan iemand uitleggen hoe het gegaan is. Op dat vlak ben ik dus wel graag alleen. Qatar is natuurlijk wel super ver van hier, en natuurlijk kan je dan wel bellen via Zoom bijvoorbeeld, maar dat is niet hetzelfde. Het zou niet gemakkelijk zijn, maar als je enkele miljoenen kan opstrijken op een jaar… .”

4. Nooit meer voetballen of altijd met blaren op je voeten spelen?

“Ik zou altijd met blaren op mijn voeten spelen. Ik heb heel snel last van blaren, zeker als het warm weer is. Als we aan het seizoen beginnen is het zomer en zijn de velden kurkdroog. Gelukkig hebben we wel pedicure die dan één keer per week langskomt, maar die heeft haar handen vol met mijn voeten. De eerste keer dat Gert Verheyen me selecteerde voor de jeugd van de Rode Duivels had ik er ook veel last van. Ik zei hem dat ik wou spelen, maar Verheyen vond dat onverantwoord. Het was de eerste keer dat ik bij de ploeg was en ik wou er de keer daarna ook weer graag bij zijn. Ik zat toen ook wel bij de selectie, maar er hadden een zestal spelers van grotere clubs ook afgebeld. Ik wou dus echt tonen dat ik karakter en doorzettingsvermogen had.”

5. Na je carrière nog actief blijven in de voetbalwereld of liever iets totaal anders doen?

“Ik zou momenteel liever iets totaal anders doen na mijn carrière, maar dat zeg ik op dit moment. In het zijn van voetbaltrainer kruipen gigantisch veel uren. De buitenwereld onderschat die job echt. Onze trainer komt meestal aan om zeven uur ’s ochtends, soms zelfs vroeger, en die is pas weg om negen uur ’s avonds. Als ik dat zie, is dat niet het leven dat ik zou willen na mijn carrière. Voetbalanalist zou beter bij mij passen, maar op dit moment toch liever iets buiten de sport.”

6. Stel: aan het einde van dit seizoen komen zowel AC Milaan als Inter Milaan aan de deur kloppen voor jou, waar ga je dan heen?

“AC Milaan heeft echt een hele historie. In mijn jeugd was AC Milaan een echte topclub waar ik ook naar keek. Als ik FIFA speelde, dan speelde ik altijd met AC Milaan. Op dit moment heeft Inter natuurlijk wel mannen als Lukaku en zijn zij de grootste club, maar ik zou me toch laten leiden door de historie van AC. Ik zou dus naar AC Milaan gaan.”

7. Nicky Hayen of Bob Peeters?

“Joker! *Lacht* Dat is wel echt een heel moeilijke vraag. Ze zijn eigenlijk allebei op het juiste moment in mijn leven gekomen. Zonder Bob Peeters zat ik waarschijnlijk nog bij de beloften van Westerlo. Ik had zonder hem ook nooit de kans gekregen bij de eerste ploeg. Terwijl nu, met Nicky Hayen, zat mijn carrière een beetje op een dood spoor en heeft hij mij de kans gegeven om mijn carrière te herlanceren. Ik heb het al eerder gezegd dat ik Nicky Hayen en Bob Peeters echt kan vergelijken. Als speler sta ik graag in contact met de coach en zij gaven mij allebei het vertrouwen dat ik nodig had. Ik ben hun beide super dankbaar.”