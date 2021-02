Joseph Allijns blikt terug op zijn periode als voorzitter: "Ongelofelijk toeval hé"

Joseph Allijns stopte vorig jaar als voorzitter van KV Kortrijk. Naar aanleiding van de derby tegen Zulte Waregem blikt hij terug op het mooiste en minste moment.

Over zijn momenten moet Allijns niet nadenken. “Het leukste is natuurlijk kampioen spelen”, zegt Allijns aan KW. “Dat deden we in tweede klasse in 2008. Het slechtste moment was voor mij de verloren bekerfinale in 2012. Willy won de beker twee keer”, zegt hij over zijn gesprekspartner Willy Naessens.

“Inderdaad. Twee keer winst, één keer verlies. In 2013 verloren we de titel aan Anderlecht. Dat was onterecht, want we waren de beste ploeg. Maar we verspeelden het kampioenschap niet in Anderlecht. In de match tegen Standard werden we bestolen door twee goals uit flagrant buitenspel. De lijnrechter was een Luikenaar en de ref was Nzolo.”

En dan moet Allijns wel nog iets oprakelen. “Ik denk dat we vijftien keer Nzolo hebben gehad als scheidsrechter, vijftien keer verloren we. Ongelofelijk toeval, hé.”