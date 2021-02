Groningen hakt knoop over Sergio Padt definitief door

Deze week werd bekend dat Ludogorets met een verhoogd bod op de proppen kwam om Sergio Padt per direct naar Bulgarije te halen, in plaats van pas na dit seizoen transfervrij.

Ludogorets wil Padt graag vervroegd verwelkomen, maar dat lijkt er niet in te zitten. Groningen wil het seizoen afmaken met zijn eerste doelman onder de lat. "In januari probeerde Ludogorets ook al om Padt los te weken. Het laatste voorstel van de koploper van Bulgarije was ten opzichte van die poging sterk verbeterd, maar heeft FC Groningen niet overstag doen gaan", schrijft VI.



"De noorderlingen zijn bezig aan een sterk seizoen en willen met Padt de jacht op deelname aan Europees voetbal vervolgen. Eerder liet trainer Danny Buijs al weten dat hij zondag in het Eredivisie-duel met Fortuna Sittard 'gewoon' op Padt rekent."

Padt speelde bij AA Gent van de zomer van 2011 tot en met de zomer van 2014.