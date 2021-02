Belhocine in zak en as na 6 op 27: "Als je zulke individuele fouten maakt..."

Terwijl de ene coach aan het vieren was, zat de andere in zak en as. Karim Belhocine kan het tij maar niet keren. Ondanks dat sterke man Mehdi Bayat zijn vertrouwen uitsprak deze week zijn er toch weinig coaches die een 6 op 37 overleven bij een ambitieuze ploeg.

Charleroi wil play-off 1 spelen, maar met die cijfers zal het niet lukken. Al brachten ze Genk wel serieus in moeilijkheden in de tweede helft, toch bleven ze weer met lege handen achter. "In de eerste helft zat Genk goed in de wedstrijd. Ze kregen en scoren ook de penalty. Daarna kregen we enkele kansjes, maar in de tweede helft zaten we pas goed in de wedstrijd en maakten we verdiend gelijk", klonk het bij Belhocine.

Maar toen ging het licht even uit bij zijn verdediging. "We hebben nog genoeg kansen om het af te maken, maar zij maken de winnende treffer. Als je op dit niveau zo'n individuele fouten maakt achterin, wordt je afgestraft. Het is jammer, want de organisatie stond de hele wedstrijd goed vandaag. De munt valt aan de verkeerde kant voor ons. Momenteel denk ik niet meer aan play-off 1, maar aan de volgende wedstrijd."