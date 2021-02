Pierre Dwomoh naar B-kern verwezen: de wake-up call die de Genkse youngster nodig had?

Vrijdag raakte bekend dat Pierre Dwomoh, het 16-jarig toptalent van KRC Genk, voor onbepaalde duur naar de B-kern verwezen is. Een woordenwisseling met beloftencoach Hans Somers was de druppel, al zorgde het gedrag van de jeugdinternational al vaker voor ophef.

Op Mario Stroeykens (Anderlecht) na is Pierre Dwomoh (°2004) de jongst ingezette speler dit seizoen in de Jupiler Pro League. Half december mocht hij de slotminuten volmaken in de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk. "Pierre traint al weken goed. Hij zat al een tijdje erg dicht tegen speelminuten aan. Maar een cadeautje is dit allerminst, die worden op dit niveau niet uitgedeeld", gaf Van den Brom aan na die wedstrijd.

Het debuut van Dwomoh, die ook voor KV Mechelen en Anderlecht uitkwam, viel allerminst uit de lucht bij KRC Genk. De Ghanese Belg staat al jaren bekend als een van de grootste Belgische talenten. De voorbije jaren trokken verschillende Europese topclubs aan de mouwen van de polyvalente middenvelder. Genk anticipeerde hierop door Dwomoh een contract tot medio 2024 voor te schotelen.

En in Limburg beseft men dat ze goud in handen hebben met Pierre Dwomoh. De 16-jarige heeft alles om de opvolger van Bryan Heynen te worden. Hij is snel, heeft een piekfijne techniek, beschikt over een grote actieradius en is groot (1,87m). Toch heeft Genk de handen de voorbije maanden meer dan vol om het raspaardje in het gareel te houden, waardoor de verwijzing naar de B-kern niet hoeft te verbazen.

Ster

In de rust van de verloren oefenpartij tegen Seraing ging Pierre Dwomoh verbaal in de clinch met Hans Somers, beloftencoach van KRC Genk. Die woordenwisseling lag aan de basis van de verwijzing van de youngster naar de B-kern, maar is zeker geen losstaand feit.

Dwomoh is een extravagante jongen, allerminst een grijze muis. En dat hoeft ook niet! Toch is de youngster nog al te vaak een ongeleid projectiel. Het is een publiek geheim dat hij de doorwinterde profs soms tegen de borst stuit met zijn uitdagende manier van voetballen. Ook op sociale media laat hij zich te hard gelden. Zo is openlijk je beklag doen bij een niet-selectie nooit een goed idee voor een profvoetballer, laat staan voor een zestienjarig talent dat juist komt piepen en alles te bewijzen heeft. Het contrast met Luca Oyen, dat andere toptalent van KRC Genk, kan wat dat betreft nauwelijks groter zijn.

Toch hoeft de verwijzing naar de B-kern geen drama te zijn voor Pierre Dwomoh. Misschien wordt het zelfs de wake-up call die hij nodig had. Op zijn zestiende moet hij geduldig zijn en leren wat het inhoudt om profvoetballer te zijn. Doet hij dat, dan zal KRC Genk nog heel veel plezier beleven aan Dwomoh.