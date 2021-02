Leye zwaait met de botte bijl richting spelersgroep: "Het materiaal is niet goed genoeg voor de club die we zijn"

De nederlaag tegen Anderlecht kwam hard aan bij iedereen op Sclessin. Maar bij Mbaye Leye misschien nog het meest. De trainer van de Rouches reageerde in een bui van teleurstelling en haalde hard uit naar de kwaliteit in zijn spelersgroep.

Hoogstwaarschijnlijk gaat het niet geapprecieerd worden wat Leye na de match allemaal zei. Het is de waarheid, maar om het zo aan de grote klok te hangen, zal bij spelersgroep en bestuur zwaar aankomen. "We hadden geen présence vooraan en dan is het moeilijk om die match te winnen. Er was heel wat intensiteit, maar wat we toonden was niet genoeg. Als je niet gevaarlijk bent in de box ben je niets met het balbezit."

Om daarna nog een stapje verder te gaan nadat hij gevraagd werd naar de individuele fouten. Deze keer was het Gavory met boter op het hoofd. "Het zijn steeds terugkerende fouten. Ik ga beslissingen moeten nemen. Het materiaal dat er momenteel is, is niet voldoende voor de club die we zijn. In een Clasico moet je op niveau zijn, maar dat waren we niet. Ik heb vandaag een ploeg gezien die niet naar mijn verwachtingen acteerde en dat kan ik niet aanvaarden."

Er gaan dus spelers de boter gegeten hebben en dat zal te zien zijn in zijn komende selecties. "Aanvallend was het veel te weinig. Je moet als speler twee dingen doen: je verdedigende taken en in omschakeling ook offensief iets bijbrengen. Dat laatste heb ik bij sommigen niet gezien."