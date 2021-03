Bestuur Standard kon er niet om lachen en stuurde brief naar Anderlecht

De bus van Anderlecht werd zondagnamiddag geblokkeerd door een aantal heethoofden van de Ultra's van Standard. Bij de Rouches vinden ze dat Anderlecht dat zelf uitgelokt heeft en waren ze niet al te blij.

Het bestuur stuurde zelfs een brief naar Anderlecht waarin ze de feiten hekelen. Anderlecht hing de hele gang richting hun kleedkamer vol met paars-witte vlaggen en deelde die beelden ook op hun sociale media. Daar reageerden de fans van Standard woedend op en ze wilden dan ook verhaal gaan halen. Vincent Kompany moest zelfs bemiddelen met één van de fans.

Bij Standard vinden ze dat Anderlecht het uitgelokt heeft en vragen ze ook uitleg in de brief. In ieder geval was Kompany - die niet op de hoogte was van de beelden - not amused en bood hij zondag al zijn excuses aan.