Zulte Waregem komt met update over blessures van Govea en De Bock

Na de overwinning op bezoek bij de buren van KV Kortrijk heeft Zulte Waregem enkele blessures overgehouden aan de derby.

Omar Govea moest in de Vlasico al na 20 minuten naar de kant. De Mexicaanse middenvelder strompelde naar de kant en tastte naar de heup. Na de medische ondersteuning probeerde hij nog even, maar Omar moest enkele minuten later toch de strijd staken.

Bij de meest recente update van de medische staf blijkt dat Govea een kneuzing heeft opgelopen aan de schuine buikspier. Het is nog onduidelijk wanneer hij opnieuw op het veld zal staan.

In de tweede helft kwam Laurens De Bock zwaar in botsing met Kortrijk-aanvaller Gueye. De verdediger werd zondagmorgen opgenomen in het UZ Gent waar 2 gebroken ribben en een klaplong werden vastgesteld. Het herstel van de flankverdediger wordt geschat op 4 tot 6 weken.