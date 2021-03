De stille kracht van KV Oostende: "Het is gek hoeveel ballen hij onderschept per match"

Andrew Hjulsager is niet meer weg te denken uit de basis bij KV Oostende. De Deen was afgelopen zaterdag tegen KV Mechelen wederom van goudwaarde voor de Kustboys. Na een knappe run zette hij in het slot van de wedstrijd Capon op weg naar de 2-0 wat uiteindelijk ook de eindstand werd.

Het loopt allemaal wel lekker bij KV Oostende dit seizoen. Na 29 wedstrijden staan ze op een onverhoopte vierde plaats in het klassement met evenveel punten als KRC Genk dat derde staat. Gepaard met het succes van de Kustboys gaat ook de ontbolstering van middenvelder Andrew Hjulsager die het volledige vertrouwen krijgt van trainer Alexander Blessin en hem zelfs al een paar keer tot kapitein bombardeerde.

De sterke prestaties van de Deen blijven misschien wat onderbelicht voor het grote publiek maar bij KVO weten ze wat ze aan hem hebben. Ploegmakker Jelle Bataille zei maandag nog in Extra Time dat Hjulsager, opvallend genoeg, één van de betere middenvelders is qua verdedigen in de Jupiler Pro League.

Conditie

Mogelijk ligt de fysieke paraatheid van de Deen aan zijn opmars. Vorig seizoen was hij een tijd uit met een spierblessure, maar dit seizoen kende hij voorlopig nog geen blessureleed wat zijn loopvermogen alleen maar heeft doen toenemen.

Wanneer hij vorig seizoen nog geregeld rond het uur gewisseld moest worden speelt hij nu zonder problemen de hele wedstrijd uit. Een rush van 60/70 meter zoals tegen KV Mechelen zagen we hem vorig seizoen niet doen na 86 minuten.

Beslissend

Hjulsager is eigenlijk een complete middenvelder. Hij kan verdedigen, een goede pass geven, een man dribbelen en zelf ook scoren. In vergelijking met vorig seizoen is de KVO-speler vooral beslissender geworden. Dit seizoen was de Deen in de competitie al betrokken in twaalf Oostendse doelpunten. Drie daarvan scoorde hij zelf en negen keer was hij de aangever.

Kan Hjulsager de goede vorm vasthouden en de Kustboys naar Play-off 1 loodsen?