Benat San José in de wolken met kwalificatie en met lof voor sterspeler: "Zijn ervaring heeft groep doen groeien"

Wie had op voorhand durven zeggen dat KAS Eupen de eerste halvefinalist van de Croky Cup zou worden? De kwalificatie zorgde voor fikse vreugdetaferelen, zoveel is duidelijk.

Coach Benat San José was - uiteraard - blij met de kwalificatie voor de laatste vier. "We zijn heel blij dat we ons in de halve finales hebben kunnen wringen."

Fier

"Het was een goede wedstrijd van onze kant, een hele goede. We zijn stevig gebleven, ons doelpunt was prachtig na een collectieve actie. Ik ben fier op mijn troepen en over de manier waarop we deze match hebben aangepakt."

Heel de ploeg speelde sterk, maar de ervaring van Adriano was wel erg belangrijk: "Hij heeft het tempo aangegeven, hij was fantastisch. Adriano zorgde voor druk op de flanken en goede combinaties. Zijn ervaring heeft de ploeg helpen groeien."