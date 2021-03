Debat van de week: Wie neem jij mee naar het EK? (En deze ploeg zal degraderen)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke week een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt!

Vorige week stelden we u de vraag rond het degradatiespook en wie volgens u zou degraderen. Moeskroen (50%) komt er het meest bekaaid af, terwijl ook hekkensluiter Waasland-Beveren nog enorm moet opletten.

Uiteraard is er ondertussen alweer heel wat gebeurd - met onder meer een zege van Cercle Brugge tegen Waasland-Beveren. Mogelijk zou het er deze week alweer wat anders uitzien, uiteraard. Maar goed: de komende vijf weken kan dat nog meermaals gebeuren.

EK 2021

Deze week bekijken we graag even de selectie voor het EK 2021 in dertien verschillende landen. We zijn ondertussen binnen de laatste honderd dagen, hoog tijd dus om even de vinger aan de pols te houden.

Wie moet volgens jullie naar het EK? We hebben iedereen in onze keuzelijst opgenomen die er de laatste drie interlandperiodes minstens een keer bij was. Maak via onze tool hieronder jouw favoriete selectie én deel ze ook via de sociale media en in de reacties! Ontbreekt er iemand volgens jou? Laat het weten in de reacties en wij doen de rest ...

Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!