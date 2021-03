Lof en kritiek van Boskamp op AA Gent: "Hij is de kleine Mourinho" vs "Altijd zijn gezeik"

AA Gent moet zich via de Beker van België mogelijk proberen te plaatsen voor Europees voetbal volgend seizoen. Analist Johan Boskamp is scherp voor het team van Hein Vanhaezebrouck.

"Hein Vanhaezebrouck is voor mij de 'kleine Mourinho'. Hij trekt alles naar zich toe en houdt zo de druk weg van de spelers. Dat is mooi. Hij heeft de rust teruggebracht in de club", aldus Johan Boskamp in Het Laatste Nieuws.

Yaremchuk

Verder is hij wel erg kritisch voor de Buffalo's zelf: "Gent is nu te afhankelijk van Roman Yaremchuk. Ze hangen teveel van zijn doelpunten af en hij is geen Europese top wat mij betreft. En altijd dat gezeik van hem dat hij weg wil ..."

"Als Louwagie echt een goede prijs voor hem had gekregen, dan hadden ze hem al verkocht. En hij is er nog, dus dat zegt ook wel iets."