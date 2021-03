Cobbaut zondag weer aan de aftrap? Kompany: "Mag ik nog iets geheim houden?"

Heel veel selectieproblemen heeft Vincent Kompany niet meer. Behalve dat hij Hendrik Van Crombrugge natuurlijk heel graag terug ziet komen. Daarnaast moet hij voor zondag wel nog een basisspeler missen.

"Behalve Van Crombrugge zijn er geen problemen", zei Kompany bij het begin van zijn persconferentie. "Cobbaut had het de laatste tien minuten tegen Cercle fysiek wel wat moeilijk, maar dat was ingecalculeerd."

Helemaal klopte dat niet, want ook Hannes Delcroix is nog niet helemaal klaar. "(grijnst) Goh, mag ik nog iets geheim houden? Ik zal het zo zeggen: Hannes zit op de goeie weg. Het is gelukkig niet zo erg als we eerst gevreesd hadden. Ik ben blij dat het ergste niet uitgekomen is."

Bij Anderlecht vreesden ze voor een spierscheur die hem weken aan de kant zou houden. Cobbaut zal waarschijnlijk zondag weer zijn plaats innemen. Ook Sardella is nog een optie.