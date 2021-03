Kristian Thorstvedt komt helemaal boven water in offensieve rol: "Ideale 10? Hij scoort én doet zijn verdedigend werk"

Vrijdagavond op Charleroi was hij al de matchwinnaar, maar ook tegen KV Mechelen had Kristian Thorstvedt een groot aandeel in de zege. Uiteraard met zijn twee doelpunten, maar daarnaast zorgt hij ook in balverlies voor meer balans in het Genkse elftal.

Kristian Thorstvedt pendelde geruime tijd tussen bank en basiselftal, maar lijkt nu iets hoger op het middenveld zijn plekje gevonden te hebben. Een typische nummer 10 à la Pozuelo is de 21-jarige Noor echter niet. "Een typische spelverder.... dat zie je niet veel meer", geeft Van den Brom aan. "Kristian is een erg goede verbindingsman. Hij bezit de gave om op de goede momenten in de zestien te komen." En er is meer. Als nummer tien zorgt Thorstvedt voor diepgang en verzet hij bergen werk, waardoor de organisatie van KRC Genk veel beter staat in de laatste twee wedstrijden. Net daar wrong het schoentje. "Hij is ook iemand die zijn verdedigende taak blijft doen. Samen met Cyriel heeft hij de twee centrale verdedigers en verdedigende middenvelder van KV Mechelen erg goed aan de praat gehouden. Dus ja, is hij een ideale tien? Hij scoort én doet zijn verdedigend werk, daar ben ik blij om", besluit John van den Brom.