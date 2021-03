Na meer dan jaar droogte drie doelpunten in een week tijd: "In Noorwegen was het een van mijn grootste kwaliteiten"

Kristian Thorstvedt was net als afgelopen vrijdag de gevierde man bij KRC Genk. De Noorse middenvelder opende tegen KV Mechelen de score na twee minuten spelen, in de tweede helft gooide hij de wedstrijd met zijn tweede treffer helemaal op slot. Een goalgetter was hij tot dusver nog niet bij Genk.

Zo zit de 21-jarige Noor aan drie doelpunten in een week tijd. Opvallend, zeker als je weet dat zijn vorige treffer dateert van... 19 januari 2020. In zijn debuutmatch voor KRC Genk opende Thorstvedt de score op het veld van Zulte Waregem, een match die de Limburgers uiteindelijk met 3-0 wonnen.

"Ik ben heel blij dat die ballen er nu wel ingaan, want dat was in Noorwegen een van mijn grootste kwaliteiten", gaf Thorstvedt aan op de persconferentie na afloop. Met 22 goals in 57 wedstrijden voor Viking Stavanger kan je inderdaad thuiskomen als jonge offensieve middenvelder.

In België liep het dus minder vlot, al speelde hij erg vaak als nummer acht. "Nu speel ik in een iets andere, offensieve rol. Ik denk dat dit in het huidige systeem mijn beste positie is, al kan ik het ook op nummer acht. Zo in de box opduiken, daar geniet ik van. Ik doe het puur op gevoel. Soms is het een beetje gokken, zoals bij dat eerste doelpunt."

Toch valt ook het belang van Thorstvedt in balverlies niet te onderschatten. De Noor loopt gaten dicht, zet constant druk en durft een overtreding te maken. "Ik denk dat er in het algemeen iets meer focus ligt op het defensieve werk. In onze slechte periode kwamen we vaak te laat, nu is er meer structuur in het elftal", besluit Kristian Thorstvedt.