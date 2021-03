KBVB roept op om 'Football For All' ook op sociale media te tonen, OHL verwijdert haatdragende reacties

Zoals bekend zal de Football For All-campagne dit weekend weer erg zichtbaar zijn op en rond de Belgische voetbalvelden. Geen actie van enkel de Pro League. Ook de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF werken hieraan mee. Voor het eerst wordt de campagne ook uitgerold in de Scoore Super League.

Ook bij de wedstrijden in de hoogste klasse van het vrouwenvoetbal zullen de regenboogkleuren dus prominent aanwezig zijn. De focus van deze editie van Football For All ligt op sociale media. "We roepen iedereen in het voetbal op om vanaf dit weekend hun sociale media te tooien in de digitale regenboogvlag die de KBVB ter beschikking zal stellen", zegt Hedeli Sassi, Football & Social Responsibility Manager bij de KBVB.

Door corona ligt er deze keer ook extra focus op de profwedstrijden, terwijl anders ook in vele amateurwedstrijden het een erg actieve campagne is. Voetbal Vlaanderen daagt haar leden wel uit om het thema diversiteit in beeld te brengen tijdens trainingen.

Opvallend: OHL deelde het bericht over de Footbal For All ook op haar Facebookpagina. Bij de opmerkingen echter vele negatieve reacties van moslims die fan zijn van de Jordaniër Musa Al-Taamari. De haatdragende reacties zijn ondertussen verwijderd.

"OH Leuven is geschokt door de vele negatieve reacties op sociale media naar aanleiding van de post over Football for All. Als club staan wij voor een inclusief beleid. Daarom dat we de ‘Football for All’ actie met volle overtuiging steunen. OH Leuven is een inclusieve club met brede communitywerking. We blijven vechten voor een inclusieve samenleving, zonder haat", schrijft de club in een mededeling onder het Facebookbericht.