De moeilijke afweging van Kompany tussen slagkracht en creativiteit: "We waren te voorspelbaar geworden"

Er zat gisteren een scheurtje in de schijnbaar onwrikbare possitiviteit van Vincent Kompany. Ook hij beseft dat zijn kern niet wekelijks kan brengen wat hij ervan verwacht. En 't is ook elke week kiezen, want hij kan niet alles hebben: slagkracht en creativiteit.

Natuurlijk wil Kompany beide, maar met deze kern is dat zo moeilijk te bereiken. Anouar Ait El Hadj zou voor meer ideeën kunnen zorgen, maar Kompany heeft er uit noodzaak voor gekozen om met twee spitsen te spelen om meer druk op de verdediging van de tegenstander te zetten en wat meer présence te hebben in de zestien met Abdoulay Diaby.

"We waren te voorspelbaar geworden", zuchtte hij. "We zaten in een situatie waarin het voor ploegen iets te duidelijk werd hoe we speelden." Die ploegen vonden daar ook een makkelijke oplossing voor: het centrum dichtmetselen en Anderlecht kwam offensief zwaar in de problemen.

En-en is momenteel niet mogelijk

"Nu hebben we wel verschillende opstellingen en met twee spitsen hebben we tegen KVM toch ook een aantal momenten gecreëerd. Er zit progressie in, maar perfectie zullen we vandaag nog niet zien. We moeten eens een wedstrijd waarin het zo close is over de lijn kunnen trekken en daarna praten we over wat er beter moet."

Het is voor Kompany dus geen zaak van 'en-en', maar kiezen tussen creativiteit of meer druk op de verdediging. Normaal zou er van de flanken ook meer moeten komen, maar ook daar blijkt het gebrek aan kwaliteit wekelijks.