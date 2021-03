Dieumerci Mbokani is opnieuw van de partij en legt meteen indrukwekkende statistieken neer

Antwerp zal opgelucht ademhalen: Dieumerci Mbokani is opnieuw volledig fit. Scoren tegen KV Kortrijk deed hij echter niet, maar zijn aanwezigheid zullen zijn verdedigers zeker gevoeld hebben. The Great Old lijkt onder impuls van de spits vertrokken te zijn voor een nieuwe reeks.

Het was nog maar zijn eerste basisplaats sinds 17 januari. Toen startte hij op KAA Gent, maar sukkelde hij nadien tien wedstrijden lang met een kuitblessure: “Met hem in het elftal is het gewoon makkelijker voetballen. Als hij dit niveau blijft halen staan we er de komende weken goed voor”, klonk het achteraf bij De Pauw.

De Congolees kon na het laatste fluitsignaal tegen KV Kortrijk ook enkele indrukwekkende statistieken voorleggen. Dieu miste dan wel een strafschop, later zette hij Didier Lamkel Zé op weg naar de verlossende 3-2, uiteindelijk eindigde de partij in een 4-2 zege.

Daarnaast heeft de spits ook zichtbaar een positieve invloed op het spel van The Great Old. Zo ging hij volgens Gazet Van Antwerpen maar liefst 41 keer in duel, dat is bijna het dubbele van eerste achtervolger Lamkel Zé, en won hij er maar liefst 21. Daarnaast ging hij ook dertig keer het kopduel met zijn tegenstander aan.

Dieumerci Mbokani kreeg dus opnieuw het nodige vuur in het elftal en was dus ook nadrukkelijk aanwezig tijdens de wedstrijd. Hij versierde maar liefst zeven overtredingen en staat in de Jupiler Pro League nog steeds bovenaan het klassement van uitgelokte overtredingen per wedstrijd.

De sterkhouder brengt dus strijdlust, en dat is nodig voor de eindsprint richting play-off 1. De komende weken staan er nog belangrijke confrontaties tegen Club Brugge, Anderlecht, Moeskroen en KRC Genk op het programma. Hij zal wegens een schorsing wel niet in actie komen tegen de competitieleider.