Courtois haalt uit: "Anderlecht verliest en plots valt al het respect voor wat Kompany bereikt heeft weg"

Thibaut Courtois vindt dat hij te weinig wordt gewaardeerd in eigen land. Maar hij is niet de enige. Ook Vincent Kompany verdient in zijn ogen veel meer respect.

"Ik voel minder waardering in België dan in Spanje", aldus Thibaut Courtois in Het Laatste Nieuws. Het moet dan ook gezegd: het is nu eenmaal een spijtige standaard dat Belgische sporters in eigen land soms ondergewaardeerd worden. "Neem nu Vincent Kompany", haalt de doelman van Real Madrid een ander voorbeeld aan. "Die elf van RSC Anderlecht verliezen een wedstrijd en plots valt al het respect weg voor wat Kompany als speler heeft gerealiseerd voor de Rode Duivels." België moet de sporticonen beter behandelen Courtois wil dan ook dat er iets verandert. "België moet de sporticonen beter behandelen. Sociale media spelen daar een grote rol in. Twintig accounts beginnen je uit te schelden. En dan meestal nog anoniem op de koop toe."