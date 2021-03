Christophe Lepoint over de toekomst van Moeskroen: "Wat mij het meeste zorgen baart, is volgend jaar"

De club bevindt zich in een delicate situatie en degradatie is niet het enige probleem.

Met de overwinning op Standard heeft Moeskroen een stap gezet richting behoud, maar voldoende is dat nog zeker niet. Christophe Lepoint sprak bij La Tribune over de huidige problemen van de club, maar ook over de toekomst.

"Voorlopig niet, nee. Na de training op woensdag, kwam Paul Allaerts ons opzoeken en hadden we een kleine ontmoeting. Hij vertelde ons dat de club deze maand te laat zou zijn met betalen omdat Lille geen betaling aan de heer Lopez had gedaan en dat ze dus naar een oplossing moesten zoeken," legde hij uit.

"Toen ik de aankondiging kreeg, was ik een beetje bang omdat ik niet wist hoe de groep zou reageren, maar ik wil iedereen feliciteren omdat we ons op ons werk zijn blijven concentreren. En vijf minuten voor de wedstrijd kwam Paul Allaerts de kleedkamer binnen om te zeggen dat alles geregeld was."

"Ik maak me zorgen over deze situatie, het baart mij zorgen, het baart de spelers zorgen, de fans, de mensen die bij de club werken. Ik denk dat we het dit jaar gaan afmaken, maar wat me de meeste zorgen baart, is dat volgend jaar de licentiekwestie weer op tafel komt. Blijft Mr. Lopez? Gaat hij de club verkopen, een koper zoeken? Er zijn nog veel onzekerheden," concludeert Lepoint.