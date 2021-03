Goed nieuws vanuit de Luminus Arena: aanvoerder Bryan Heynen verlengt contract tot 2026

De Limburgs gooiden in de ochtend via de officiële kanalen een mysterieuze boodschap online. Het Genkse bestuur heeft namelijk het contract van Bryan Heynen opengebroken.

De 24-jarige middenvelder keerde dit seizoen terug nadat hij voor een tweede keer moest revalideren van een zware kruisbandblessure. Na zijn rentree ontwikkelde hij zich tot één van de cruciale pionnen in het elftal van John van den Brom. Het jeugdproduct verzamelde dit seizoen 20 optredens en deelde daarin 4 assists uit en trof zelf ook één keer raak.

Bryan Heynen debuteerde in 2015 onder Peter Maes en verzamelde ondertussen 159 wedstrijden voor KRC Genk. Hij won in 2019 de landstitel en maakt dit seizoen nog kans op de Croky Cup. Daarnaast is hij één van de mogelijke kandidaten om Axel Witsel te vervangen bij de Rode Duivels, al blijft dat voorlopig nog even afwachten.