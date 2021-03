Groeibriljant en superkoopje Club Brugge vrijdag in de basis? "Was op training iets minder deze week, maar dat is normaal" en "Veel interessante kwaliteiten"

Daniel Perez is stilaan een echt koopje aan het worden voor Club Brugge. Tegen Zulte Waregem maakte hij in zijn invalbeurt van een uur opnieuw de nodige indruk en dus is het misschien mogelijk dat hij aan de aftrap komt tegen Charleroi.

Bas Dost is er nog niet bij, dus kan de jonge Daniel Perez - die in eerste instantie voor Club NXT naar België kwam - stilaan aanspraak maken op een basisplaats bij de grote jongens.

"Hij is nog niet lang geleden toegekomen, heeft een goede indruk gelaten bij Club NXT", aldus Philippe Clement. "Hij doet het ook bij de A-kern goed en is goed ingevallen tegen Zulte Waregem."

Integratie

"Je ziet dat het op training goed was, maar iets minder goed dan de week ervoor. Dat is logisch na de adrenaline en met de kick die er was. Hij heeft interessante kwaliteiten, veel werkkracht, het herkennen van de momenten van wanneer diep gaan en wanneer af te haken."

"Ook zijn integratie is heel positief, hij zit heel snel in de groep, begrijpt goed Engels en spreekt het ook redelijk goed. Dat is niet altijd zo evident met spelers uit Zuid-Amerika. Hij is heel leergierig en kan ons nog veel opleveren in de toekomst.