Op zijn 27ste voor het eerst basisspeler, dankzij Blessin: "Veel mensen beseffen nu dat ik nuttig kan zijn voor een ploeg"

Hij is er 27, maar voor het eerst in zijn carrière is Guillaume Hubert onbetwist titularis. De doelman van KV Oostende bouwt mee aan het sprookje dat ze aan de Kust aan het schrijven zijn: "Misschien niet slecht dat we de groten wat gaan ambeteren."

KVO heeft ondanks het verlies tegen Gent zijn lot nog steeds in eigen handen. De top vier is dus wel het doel. "Dat is iets heel recents. In ons hoofd zat de top acht, daar konden we blij mee zijn. Maar een topvoetballer wil uiteindelijk altijd méér. En dan kom je uit bij play-off 1. Waarom niet? We zijn sportlui, je moet het hoogste willen. Misschien zou het ook niet slecht zijn dat het kleine Oostende daar de groten wat gaat ambeteren", klinkt het in S/V Magazine. "De titelstrijd is beslecht, in mijn ogen toch, maar voor de rest kan alles."

Hubert speelt zichzelf nu ook in de schijnwerpers. Alexander Blessin heeft zijn carrière echt gelanceerd. "Ik heb altijd gezegd dat ik nooit écht een kans heb gekregen. Deze coach heeft me die wel gegeven. Veel mensen beseffen nu dat ik nuttig kan zijn voor een ploeg. Ik ben blij dat het hier gebeurt, omdat ik vertrouwen voel."