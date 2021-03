Ondanks vrij weekend: KV Oostende speelt oefenwedstrijd met het oog op play-off 1

Dit weekend staat er bekervoetbal op het programma, dus genieten heel wat ploegen van enkele vrije dagen. De nederlaag in de Ghelamco Arena was een bitter pil voor KV Oostende, dus hebben zij nu een oefenwedstrijd ingepland om het ritme te behouden.

KV Oostende is nog steeds op weg naar een plek in play-off 1. Ondanks de nederlaag van maandagavond in de Ghelamco Arena staan ze in de stand nog op een vierde plaats met het gelijke aantal punten als eerste achtervolger Anderlecht. Er wachten dus nog enkele belangrijke weken op hen.

Dit weekend staan de halve finales van de Croky Cup en de inhaalwedstrijden van Club Brugge tegen Sporting Charleroi en KAA Gent op het programma. Daarom heeft de Kustploeg besloten om vrijdagmiddag een oefenpot te spelen in het Guldensporenstadion van KV Kortrijk. Zo hopen de jongens van Alexander Blessin het nodige ritme op te doen zodat ze in de resterende vier wedstrijden van de reguliere competitie hun fantastische campagne kunnen verzilveren.