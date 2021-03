📷 Na jaar blessureleed: Wesley Moraes (ex-Club Brugge) verschijnt weer op training bij Aston Villa

Wesley Moraes verliet Club Brugge in 2019 en trok naar Aston Villa, maar wegens zwaar blessureleed beleefde hij nog maar weinig plezier aan zijn overstap naar de Premier League. Na een ellendig lange revalidatie staat de spits ondertussen opnieuw op het trainingsveld.

Het noodlot sloeg begin januari 2020 toe voor de 24-jarige spits. Hij scheurde zijn voorste kruisbanden van de knie na een stevige ingreep van Burnley-verdediger Ben Mee. Na een revalidatie van meer dan een jaar verschijnt Wesley opnieuw op training: “Dat zien we graag”, klonk het bij de Engelse club.

De Braziliaan maakte met zijn imposante lichaam heel wat indruk in het Jan Breydelstadion, maar vertrok in de zomer van 2019 voor een prijs van maar liefst 25 miljoen euro naar de Premier League. Daar kon de voormalige publiekslieveling van Club Brugge meteen bekoren en scoorde hij vijf doelpunten in 21 wedstrijden. The Villans vochten op dat moment om het behoud.

Maar dit jaar liggen de kaarten in Birmingham volledig anders. De club draait een goed seizoen en staat ondertussen al op een veilige negende plaats in de stand. Het is nu maar de vraag wanneer hij volledig fit is en of hij meteen in het elftal zal verschijnen. Met Ollie Watkins heeft Wesley alvast een grote concurrent voorin rondlopen.